Peeter Allikoja: oleme 30 aastat suurepäraselt toime tulnud

Peeter Allik­oja, olete Sakala lauatenniseklubi president juba 2001. aastast. Milliseid suuremaid muutusi on klubi selle 18 aasta jooksul läbi teinud?

Klubi juhtimise juures olen tegelikult olnud algusest saadik, seepärast ei toonud minu presidendiks saamine klubile kaasa mingeid olulisi muudatusi. Klubi algusaastatel Soomes võistlustel olles rääkis üks Rootsi treener, kui tähtis on klubile oma saal. Siis ei saanud sellest aru. Nüüd tunnetame seda iga rakuga. Kui vaadata noorte tulemusi, siis domineerivad ikka need keskused, kus on statsionaarsed saalid.