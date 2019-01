Viljandi haigla ambulatoorse ravi ja diagnostikakliiniku ülem­arst Mati Kallas ütles, et erakorralise meditsiini osakond toimetas mullu oma tavapärases töises rütmis ning enim oli tegemist suvekuudel.

Viljandi haigla erakorralise meditsiini osakonnas vajas eelmisel aastal abi 15 304 inimest, mida on 461 võrra rohkem kui aasta varem.

Ambulatoorse ravi ja diagnostika kliiniku ülem­arst Mati Kallas ütles, et keskmiselt käis kõnealuses osakonnas 42 haiget ööpäevas. See on lähedane viimase kümnendi keskmisele.