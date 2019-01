Töötasu alammäär ja päriselt inimestele makstav palk võivad märgatavalt erineda. Ent miinimumpalk on sellegipoolest indikaator. Kui ühes kohas on see mitusada eurot väiksem kui teises, võib arvestada, et ka tegelikud tasud erinevad jämedalt võttes sama palju.