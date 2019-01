Aasta foto žürii on oma töö teinud. Näitus avatakse laupäeval

Viiendale võistlusele "Viljandi aasta foto", kuhu oli oodatud Viljandimaaga seotud hobi- ja profipildistajate värske looming, saabus 65 tööd. See on konkursi korraldaja, kultuuriakadeemia tudengi Kaari Soosalu sõnul küll kena kogus, kuid varasematel aastatel on neid rohkem laekunud. "Üle saja, olen ma kuulnud," lausus ta.

Soosalu korraldada on fotovõistlus esimest korda. Ta soovib muu hulgas laiendada konkursi kõlapinda ning tõsta selle taset. "Olen kuulnud varasema korraldaja käest, et osa seniseid saatjaid ei tegele enam fotograafiaga ja osal on suur kriitikameel," rääkis ta, miks ehk saadetud tööde hulk on vähenenud. "Fotograafid on iseenda vastu karmid ja arvavad, et võib-olla pole õiget konkursipilti sel aastal ikkagi tehtud."