Maanteeamet manitseb ettevaatlikkusele

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus andis teada, et neljapäeva pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt soolamärjad või soolaniisked, kuid kohati võib esineda jäiseid lõike. Teetemperatuurid on miinuspoolel, mistõttu võib teedel esineda libedust. Kagu- ja Lõuna-Eestis võib kohati sadada kerget lund ja lörtsi.