Kultuuriakadeemia on väärtus iseendas

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia on regionaalse kõrghariduse pakkujana, piirkonna arendajana vajalik, sest meie kanda on rollid, mida suurtes linnades tegutsevad kõrgkoolid ei täida. Loomulikult vajavad ministeeriumide tuge tegevused, mis on suunatud kogukonnale, olgu selleks siis eakad (väärikate ülikool), linnarahvas üldiselt (täiendusõpe) või kooliõpilased (töötoad). Aga kui meie seda kõike ei tee või seda tuge ei paku, kes siis veel? Seetõttu on ministeeriumide lisatoetus eriti tervitatav.

Akadeemia toimib ja arendab oma tegevusi ülikooli etteantud eelarve piires. Võrreldes teiste kunstivaldkonnas kõrgharidust pakkuvate asutuste, muusika- ja teatriakadeemia ning kunstiakadeemiaga on meie eelarve väiksem. Hoolimata sellest, et alati kuluks ära suurem rahastus, leian, et praeguste summade juures pakume kvaliteetset haridust.

PRAEGU ÕPIB kultuuriakadeemias üle 700 tudengi. Viimase viie aasta tendentse vaadates näeme, et meil on üliõpilaste arv stabiilne, isegi veidi kasvanud, samal ajal kui teistes kõrgkoolides on see kahanenud. Kasvu, ehkki veel tagasihoidliku, oleme saavutanud tänu õppekavade uuendamisele. Praegu tegeleme rahvusvaheliste tudengite hulga suurendamisega.

Multidistsiplinaarne haridus, mida me Viljandis pakume, on üks suuremaid põhjusi, miks tudengid otsustavad kultuuriakadeemia kasuks. Ühendame akadeemilisuse ja päriselu, tehes koostööd Ugala teatri ja pärimusmuusika keskusega, kus tegutsevad meie õppejõud ja kus üliõpilased sooritavad oma praktikat.

LISAKS REGIONAALSE kolledži staatusele on Viljandi kultuuriakadeemial väärtus iseendas. Oleme aastaid näidanud, et pakume nii ülikooli sees kui ka humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas lisaväärtust, sest kõik kunsti ja kultuuriga seotud erialad ülikoolis on Viljandi hallata. Aastal 2017 avasime Tartus vanas anatoomikumis kunstide keskuse, mis on suurendanud meie tähtsust ülikoolis ning mille kaudu pakume teenuseid kõikidele ülikooli valdkondadele. Lisaks oleme Tartu ülikoolis liidrid ettevõtlusõppe arendamises, ühtlasi nõustame teisi instituute ja oleme neile mentoriks.

Riigi tasandil seisneb meie tähtsus eelkõige eesti pärimuskultuuri väärtuste säilitamises ja arendamises, mis on osa meie missioonist. Traditsiooni ja innovatsiooni ühendamise kaudu loome uuenduslikke kontseptsioone ja meie tudengitele uusi karjäärivõimalusi, mis teeb neist ettevõtlikud loomeinimesed. Viljandi kui pärimuskultuuri hoidja rolli tugevdame kindlasti koos hiljuti siia kolinud rahvakultuuri keskusega ning Viljandimaa loomemajanduskeskusega, olles selle üks eestvedajaid.