Hobustele anti metsas tööd

"Ega sinna palju maad ole ju," lausus peremees ja Lilit puhtaks pühkides tähendas, et too on igavene põrsas – suudab end kohe mustaks teha. Samal ajal proovis kaval poni tee äärest soolalumesegu ampsata. Seevastu Lukas pidas end soliidselt üleval ja pööras vaid korra pead, et vaadata, mis kõrval toimub.

Omanik märkis, et ponid on hobustega võrreldes parajad pujäänid. "Tahavad töötegemise ajal ka üksteist naksata ja kõike muud teha," rääkis ta ja lausus, et kodumajapidamises on ta ikka püüdnud ponisid kasutada, et nood lihtsalt iluasjadena ei passiks.