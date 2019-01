Viljandi linnavalitsuse majandusameti teedespetsialisti Heikki Teearu sõnul on talv olnud erakordselt kehv, sest sajab natukesehaaval, aga üsna tihti ning lisaks on palju pluss- ja miinuskraadide vaheldumist ning jäävihma. Selle kõige tõttu on tänavad olnud kohati üsna libedad ning teed on kaetud soola ja lume seguga.