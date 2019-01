Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas teisipäeval anda suvisele folgipeole 64 990 eurot 90 senti, et see saaks end reklaamida välismaal ning meelitada Eestisse rohkem turiste.

Folgipidu on üks kahest kultuurifestivalist, mis EAS-ilt tuge saab. Teine toetust saav festival on esimest korda peetav «Land Sound 2019», kelle toetusraha on kümme senti suurem ehk 65 000 eurot.