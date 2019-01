Isamaa erakond on tabanud teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise lubadusega naelapea pihta. Meeldib see meile või ei, aga valimislubaduse mõõdupuuks on suuresti see, kui palju tähelepanu ja vastukaja see leiab. Teise samba teema praegu vaat et hõõgub.