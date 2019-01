Spetsialisti sõnul on praegu rohkem A-grippi, mis on agressiivsema levikuga ja kergem muteeruma. Seda on Eestis kindlaks tehtud 200 juhtumi ümber nädalas ja haigestunute hulk kasvab. Kohale on jõudnud ka B-gripp: esimesed haigestumised diagnoositi laboratoorselt möödunud nädalal.