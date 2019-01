Soojal ilma-aastal kõikus Viljandis õhutemperatuur 54,1 kraadi võrra

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla ütles, et aasta keskmine õhutemperatuur oli Viljandis 6,9 kraadi, samas kui aastakümnete jooksul on normiks kujunenud 5,8 kraadi. Keskkonnaagentuuril on arhiivist välja võetud võrdlusandmed alates 1945. aastast ning mullune aasta asetus selles perioodis soojuse poolest kuuendale kohale. Sama soe oli ka 1975. aasta.