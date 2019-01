Koondise nii kaugele jõudmises mängivad suuresti rolli ka Viljandi võrkpallikasvandikud. Paraku peab koondise liider Anu Ennok kohtumist vigastuse tõttu tribüünilt jälgima. Küll aga on koosseisus Kristiine Miilen ja Kristel Moor.

Eelmisel pühapäeval alistas naiskond Rootsi 3:1 (19:25, 25:23, 25:17, 25:23) ja on enne viimast mänguvooru E-alagrupis 9 punktiga teisel kohal. Soome on 11 punktiga liider, Tšehhi 8 punktiga kolmas ja Rootsi 2 punktiga neljas. Kokku on kuus alagruppi, finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ja teise koha saanud naiskond. Eesti võidu korral pääseb koondis esimest korda finaalturniirile, kaotuse korral sõltub meie koondise edasipääs Tšehhi ja Rootsi kohtumisest.