Kris Süld: noored võiksidki vahepeal teises linnas elada

Kris Süld nendib, et praegu näeb ta Viljandit pigem mõnusa laste kasvatamise linnana. Oma tulevikust rääkides ei välista 23-aastane mees, et võib mõneks ajaks välismaale siirduda. Foto on tehtud mullu suvel, kui ta korraldas koos võitluskaaslastega tänavakultuurifestivali «Bash».

Viljandist inspireeritud ning praeguseks üle riigi tuntust kogunud kaubamärgi VLND üks loojaid Kris Süld on end alati kodulinna patrioodiks pidanud, aga praeguseks on elu ta ühe jalaga Tallinna viinud ning tulevikust rääkides ei välista ta sugugi mõneks ajaks välismaale siirdumist. Ettevõtliku natuuriga 23-aastase mehe meelest peaksidki Viljandi noored vahepeal kindlasti teises linnas elama. Mõttega, et edasipüüdlikele inimestele jääb see paik paratamatult väikeseks, ta aga leppida ei taha.