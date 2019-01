Kultuuriakadeemia püsimajäämiseks vajaliku rahasüsti loo juurde võiks rääkida pikalt ja laialt Eesti kõrghariduse rahastamisest, kuid siitpoolt vaadates on asja teravik hoopis mujal. Viljandlastel on põhjust tunda end narrituna, sest kui Tartu ülikool otsustas kuus aastat tagasi siit suurima, umbes 300 tudengiga õppeosakonna Tartusse kolida, kinnitas ta väsimatult, et niisugune samm ei sea akadeemiat ohtu. Nüüd oleks aeg ülikoolil aru anda, ent vastuses, mille Sakala sai, nendib kõneisik, et tema ei olnud õppekavade Tartusse viimise juures.