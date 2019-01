Nädala teine pool toob krõbedamad kraadid

Homme liigub madalrõhkkond ilmateenistuse info põhjal Poola poole ja ulatub vööndina üle Läänemere. Samal ajal tugevneb Skandinaavia ja Venemaa kohal kõrgrõhkkonna mõju. Eesti jääb mitme rõhuala piirimaile. Sajab veidi lund, saartel sekka ka lörtsi, väiksem on sajuvõimalus Kagu-Eestis. Lõunakaare tuul on öö hakul veel tugev, siis rahuneb ning päev on vaikne. Õhutemperatuur langeb öö jooksul –3 kuni –8 kraadini ega tõuse päeva jooksul märkimisväärselt, Kagu-Eestis võivad hommikused termomeetrinäidud olla –10 kraadi ümbruses.

Neljapäeva öösel sajab kerget lund ja on võrdlemisi nõrk tuul. Eesti lääne- ja põhjaservas on 2–7, sisemaal enamasti 3–9, Kagu-Eestis 10–15 külmakraadi. Päevaks tugevneb kõrgema rõhuga vöönd ja ilm on suurema sajuta. Tuul pöördub läänekaarde, õhtul edelasse ning põhjarannikul tugevneb. Külma on 3–7, Viljandi-Jõhvi joonest ida pool 8–12 kraadi.