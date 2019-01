Poliitikute peksupoiss RMK

PÕLLUMAJANDUST JA metsandust Kaul Nurme kombel ühte patta panna on vale, sest vilja ja metsa valmimise aeg erinevad ligi sajakordselt. Seega on põllumehel võimalus endale äpu tiitel välja teenida ühe, metsamehel alles 100 aastaga. Vea parandamiseks antakse täpselt sama palju aega.

Hakkpuidu kasutamine koostootmisjaamades ei ole tulevikumuusika, vaid praegune reaalsus. «Tohututes kogustes» raiejäätmeid jääb maha kaugemate kolgaste metsades, kust nende väljavedu on ebamõistlik, ning Narva elektrijaamades ei aeta ahju metsamaterjali ega palgipuid, vaid sedasama jäätmetest tehtud haket.

Väidetav supersovhoos ei vea ümarpalke kuhugi kaugele tööstusse, vaid lepingu alusel lähimasse sobilikku saeveskisse. Küll veetakse ümarana lausa Põlvast sadamasse ja sealt omakorda üle mere paberipuud, ka tulevikus.

KUMMALISEL KOMBEL ei kostnud metsaomanikest «hooliva» Vabaerakonna suust hiirepiuksugi rahvale tselluloositehase vajalikkuse selgitamise ajal. Seda enam, et esimees pole sugugi ainuke Vabaerakonna «metsaspetsialist» ning sealsete leiutajate teooriad ei jää vaimukuselt põrmugi pealiku omale alla. Selliste peale ei tea, kas naerda, nutta või käsi laiutada.

Poliitmaastikul sekundeerivad neile edukalt rohelised eesotsas partei aseesimehe Aleksander Laanega, kes teab täpselt, et Eesti kliimas kasvab iga mänd vabalt 300-aastaseks. Seega on rumalad metsamehed eesotsas RMK-ga läbi aegade saaginud poisikeseeas puid. Oma teadmiste tõestamiseks nimetab Laane siinkirjutajat hüsteerikuks.

Majanduse puhul lubavad rohelised seekordses valimiskampaanias täiesti uut lähenemist. Üks näide on juba teada: saekaater, mis ei suuda saagida teoreetilist hiigelmändi, on ise süüdi, et pole endale igaks juhuks hankinud seadmeid eukalüptimaalt.

Tagatipuks arvab leidurite klubi, et vanasti kasvasid puud hoopis teisiti. Kuidas muidu seletada nende väidet, et Peeter Krimmi 40 aastat tagasi Leningradis omandatud algteadmised on aegunud. Eks ta ole, pealegi kasvavad sealpool Narva jõge sootuks teised puud ...

POLIITIKUTEST PEAB aru saama: enne valimisi tuleb rahvale midagi lubada. Kahjuks on nad selleks valinud keerulise metsamajanduse, arvates, et tegu on lapsemänguga ja RMK on igaühe lelu.

Kahtlust äratab Kaul Nurme ja tema kolleegi Vahur Kollomi 15. juunil riigikogu aseesimehele esitatud manifest lageraiete otsustava piiramise nõudega. Kas tegevuse eesmärk ongi RMK lammutada, siis lageraied keelata ja hakata metsas puid raiuma ühekaupa, nii-öelda püsimetsanduse korras nagu iluaias, mis tähendaks metsanduse ja seega kümnendiku Eesti kogumajanduse põhjalaskmist?

Esimehe lause «Vabaerakond on parempoolne erakond ja me ei lollita maainimesi lubadustega» tuletab meelde bolševike partei juhti Vladimir Leninit, kes pääses võimule talupoegadele mõisnike vara lubades ja teatud mõttes ka lubaduse täitis.