Viljandi soovib riigilt suuremat huvihariduse toetust

Rahandusministeeriumi kodulehel avaldatud tabelis on muu hulgas ära toodud prognoositavad toetused, mis on määratud 2019. aastaks igale linnale ja vallale huvihariduse arendamiseks.

BNS-i teatel on 4. jaanuaril esitatud prognoosi kohaselt Viljandile huvihariduse arendamiseks arvestatud toetust 80 137 eurot. Linna ümbritsevale Viljandi vallale on ette nähtud 338 078 eurot, mida on enam kui neli korda rohkem. Samas õppis hariduse infosüsteemi andmetel 10. detsembril linna põhikoolides 378 Viljandi valla õpilast, kellele linn pakub teistega võrdsetel alustel ja parima kättesaadavusega mitmekülgset huvitegevust.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul esitab Viljandi linn järelepärimise, et saada selgust, mis on olnud huvihariduse toetuse prognoosi arvestamisel aluseks. "Soovime teada, kuidas kujunes Viljandile nimetatud prognoos ja arvutuskäik ja kas või kuidas on prognoosis arvesse võetud õpilased, kes õpivad ja kasutavad huvitegevusega seotud teenuseid teise omavalitsuse territooriumil," vahendas BNS Timpsoni sõnu.

Viljandi linn on maakonnakeskuse ning laste- ning noortesõbraliku linnana panustanud olulisel määral huvihariduse ja huvitegevuse arendamisse, märgib linnavõim ning lisab, et linna haridusasutustes õpib ligi üks kolmandik õpilasi, kelle alaline või registrijärgse elukoht on teises omavalitsuses.