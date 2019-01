Hunti lahutab Super Bowlist veel kaks võitu

Coltsi peatreener Frank Reich rääkis pärast mängu pressikonverentsil, et emotsioon riietusruumis oli hea. "Mehed olid õnnelikud, nad töötasid selle nimel kõvasti. Ma olen väga uhke oma meeskonna üle – see on suurepärane tiimivõit," ütles ta. "Põhiline ongi mängida nagu meeskond."