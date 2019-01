Selle aasta esimesel tunnil sain omal nahal tunda, kui palju me tänapäeval asju ajades mobiiltelefonist sõltume. Lugu oli ütlemata banaalne: tähistasin uue aasta saabumist teises linnas ja vajasin telefoni selleks, et sugulane rahvasummast üles leida. Paraku arvas telefon, tõenäoliselt mingi tarkvarahäire tõttu, et tema aku on viimseni tühjaks saanud, ja pani pildi taskusse.