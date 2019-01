Maakonna verest tühjaks jooksmise negatiivsed mõjud on iseenesest mõistetavad, kuid olgu need selguse mõttes kokku võetud. Mida väiksem on elanike arv, seda pisem on ka maksumaksjate hulk. Mida vähem on linnal või vallal raha, seda vähem saab elu edendamiseks ära teha. Koolid ja lasteaiad jäävad suureks ning turumajanduse reeglite järgi tegutsevaid asutusi vähemaks, sest inimesi, kes neid vee peal hoiaks, lihtsalt ei jagu. Lühidalt: kohapealse elu kvaliteet käib alla.