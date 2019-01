Viljandlannade tugi tõi Eestile tähtsa võidu

«Kahjuks algas minu 2019. aasta koondise laagris vigastusega, nii et jälle pean mänge tribüünilt vaatama,» nentis Ennok. «Säärelihase kinnituskoha vigastuse tõttu tuleb kaks-kolm nädalat sundpuhkusel viibida.»

Nagu Ennok ütles, on platsil olla mitu korda lihtsam kui kõrvalt vaadata. «Ikka väga närvis olin,» tunnistas ta. «Aga tublid tüdrukud ja maru vinge publik oli.»

Kristiine Miilen rääkis võrkpalli liidu kodulehe vahendusel, et sellise rahva ees kodusaalis tähtsat kohtumist pidada on olnud üks tema unistusi. Samas ei salanud noor võrkpallur, et nii arvukas publik võttis algul jalad nõrgaks.