Metsad on endiselt kitserikkad

Keskkonnaagentuuri värskest aastaraamatust "Mets 2017" selgub, et suurima populatsiooniga suurulukiks Eestis on metskits, kelle arvukus on soojade talvede tõttu viimasel viiel aastal hüppeliselt kasvanud. 2018. aastal moodustasid metskitsed suuruluktest Eestis koguni 82,4 protsenti. Viimastel aastatel on seetõttu tunduvalt suurenenud ka metskitsede tekitatud metsakahju ja nendega seotud liiklusõnnetuste arv.