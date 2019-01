Tubast nokitsemist. Butafoor juhendab nukkude meisterdamise töötuba

Juhendaja An Liis Amur ütleb enda kohta, et on alati tahtnud leiutajaks saada ning nukke õmmelnud juba lapsepõlvest saadik. Tema rännuteed on viinud teda Viljandi kultuuriakadeemia butafoori-dekoraatori erialale ja sealt edasi tööd tegema Austraaliasse, Marokosse, Norrasse ja mujale. Ta on teinud lavakujundusi Tartus ja Viljandis.