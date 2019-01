Minister võttis Vihi kanakulli pesa kaitse alla

Püsielupaik koosneb sihtkaitsevööndist ja vajaduse korral ka piiranguvööndist. Sihtkaitsevööndi eesmärk on tagada sobiva pesametsa säilimine ja häirimise vältimine pesa ümbruses ning see piiritletakse üldjuhul vastavalt eeltoodud pindalalise elupaigalaigu kaardistamise põhimõtetele. Kui sihtkaitsevöönd ei suuda piisavalt tagada pesitsusaegse häirimise vältimist, tuleb sobiva pesitsuspuistuga piirnev noorem mets kaasata püsielupaika piiranguvööndina umbes 300 meetri ulatuses, järgides metsaeraldisi või looduslikke piire.

Kanakulli kui liigi üks iseloomulik tegutsemisviis on mitme pesa ehitamine ja vahelduv kasutamine. Eestis on teada mitu viie pesaga elupaika, kuid pikaajalistes elupaikades võib pesapuid ajajooksul rohkemgi olla. Kaks-kolm pesa ühe paari kohta on levinud tava ja seetõttu ei ole otstarbekas püsielupaiku piiritleda selliselt, et iga uue pesa rajamisega kaasneks selle piisava kaitseta jäämine.