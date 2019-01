Kärstnas murti Punaarmee selgroog

Viljandi vallavanem Alar Karu soovis kõigile head uut aastat ja mõtiskles, et küllap oli see nii ka sada aastat tagasi. Toona tähendas see soov aga midagi muud kui praegu. Siis ootasid kõik, et lõpeks sõda ja Eesti Vabariik jääks kestma.