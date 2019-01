Projekti «Noorelt autokooli» eestvedaja Mikk Maaten õpetab noortele autosõitu kolmandat aastat. «Õnnelikud lapsed on toredad,» kirjeldas ta noori, kes on sõiduringid lõpetanud. Iga laps sai sõita nii platsil kui ringrajal ning kolm ringi andis võimaluse, kas sõita neist kaks platsil või kaks ringrajal. «Enamik eelistab sõita kaks ringi ringrajal,» ütles Maaten ja lisas, et autosõitu on parem õppida noores eas, sest noor omandab autojuhtimise kunsti palju kiiremini ja lisaks on sellest ka kauemaks ajaks suurem kasu.