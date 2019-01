Droonifotograafid tegid Eesti aastavahetusest filmi

«Idee võeti hästi vastu, kuid kahjuks oli aastavahetuse ilm drooni lennutamiseks ekstreemselt raske. Lisaks tugevale tuulele oli mitmel pool ka väga tihe udu ja näiteks saartel jäi seekord ilutulestik droonilt filmimata,» rääkis Lust ja lisas, et temalgi oli esmalt plaan sujuvalt liikumiselt filmida, kuid tugeva tuule tõttu ei saanud ta seda teha ning filmimise ajal pidi üritama drooni paigal hoida.

Kristjan Lust rääkis, et on droonifotograafide gruppi Facebookis vedanud üle aasta ning selle liikmeid on juba üle kuuesaja.