Zürich–Viljandi–New York

«Building Bridges» on rahvusvaheline kunstikõrgkoolide ühisprojekt, mille eesmärk on arendada kommunikatsiooni ja reflektsiooni meetodeid etenduskunstide, filmi ja meedia üliõpilaste vahel ning leida värskeid alternatiive seni kasutatutele. Keskendudes kunstiprotsessile interdistsiplinaarsetes gruppides ja eemaldudes oma spetsiifilistest erialastest teadmistest jõutakse uute võimalusteni kunstiloomes. Workshop'i programm koosneb individuaalsetest ülesannetest, grupitöödest, tagasiside ja reflektsiooni sessioonidest, loengutest, kunstitulemite esitlustest ja paljust muust.

Projektis osalev õppejõud Ele Viskus ütles, et päevad on väga tihedalt sisustatud ning laupäevane ülesanne nõudis kõigilt töörühmas osalevalt 20 tudengilt ja kaheksalt õppejõult tuua loomelaborisse kaasa Viljandi linnast üks värviline objekt. Ele Viskus ütles, et tema viib kollase soolatoosi, mille värv sarnaneb paljude Viljandi linna kollaste majadega.