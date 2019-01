Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Kui on tahe, on ka võimalus. Seda vana tarkust võib sõnastada eri moodi, aga mõte jääb samaks. Kui seda mõtet kannavad noored inimesed, kes peaksidki olema loojad ja korraldajad, võib vist küll öelda, et riigi juubeliaasta järgse Viljandi olevik paistab helge.