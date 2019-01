Filmiarvustus. Kuumad Armeenia poisid ja särtsakas Eesti blondiin

­Eestlaste ja armeenlaste temperamenti pole põhimõtteliselt võimalik võrrelda. Lõunamaa päikese all kõrguvate mägede vahel askeldav tõmmu rahvas on valjuhäälne, kirglik, kergesti süttiv ja sõna otseses mõttes kuramuse lahtise käega. Meie suudame isegi loto peavõidu peale vaevu suunurgad õrnaks muigeks ülespoole kruvida. Samas, olgem ausad, väga palju maailma huumorit sünnib just kontrastide pealt ja seepärast on Eesti ja Armeenia ühistööna valminud komöödia «Lõbus perekond» üle keskmise naljakas film.