Lasterikkad pered käisid korraga kinos

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap selgitas, et lasterikastele peredele on sellised üritused väga tähtsad, sest suure perega kinoskäik on suur lisaväärtus pere argipäevas ja koosolemises.

"Heade inimeste abiga saame peredele pakkuda kvaliteetset Eesti filmiloomingut ning viia kinokultuuri suurperedes sirguvatele lastele lähemale," lausus Õunap.

Lasterikastele peredele mõeldud eriseansid olid Forum Cinemase Tallinna, Tartu ja Viljandi kinos ning kohale tuli 173 peret, milles kokku 775 inimest. "Seekord tegi Tallinna Coca-Cola Plazasse tulnud peredele kinokülastuse eriti meeldejäävaks see, et filmi tegijad kohtusid peredega ning rääkisid, kuidas seikluslik film on loodud," rõõmustas Õunap.

Suurperede kinopäeval saigi Luxfilmi ja Kinosaurus Filmi toel näha menukat perefilmi "Eia jõulud Tondikakul", millele jagasid filmi tegijad pärast linastust kommentaare. Vastuseid olid jagama tulnud filmi režissöör Anu Aun, peaosatäitjad Paula Rits ja Siim Oskar Ots ning produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing. Noored filmihuvilised küsisid nii filmi sisu kui ka otseselt filmi valmimise enda kohta.

Eia osatäitja Paula Rits pidi näiteks selgitama, mis sai filmis näha olnud hiirtest võtete järel. Rits tunnistas, et üks närilistest leidis uue kodu just tema juures. "Hiired said armsaks ja kui selgus, et muidu on nende saatus saada Tallinna loomaaia madude söögiks, siis võtsingi ühe hiire enda juurde," rääkis Rits.

Filmitegijad tunnistasid ühiselt, et võtteperiood oli väga lõbus ning nalja sai palju. "Vahepeal oli mõni stseen nii naljakas, et me ei suutnud üldse naeru pidada. Meil oli väga lõbus, aga ilmselt kaamerameestele ja teistele tegijatele see nii palju nalja ei teinud," selgitas Atsi osatäitja Siim Oskar Ots. Produtsent Maario Masing lisas, et kogu meeskonnal oli tõesti lõbus võtteperiood. "Eriti kui kohal olid vennad Piusid, siis oli pidevalt kõigil kõhud kõverad," märkis Masing.

Möödunud aasta jooksul oli selliseid perekondlikke filmivaatamisi Forum Cinemase kinodes kolmel korral. Kinos käis kokku 580 perekonda ehk tervelt 2464 suurpere liiget.

Forum Cinemas ja lasterikaste perede liit teevad koostööd 2014. aasta algusest. Ühiste ettevõtmistena on korraldatud kinopäevi nii isade- ja emadepäeva kui lastekaitsepäeva puhul.