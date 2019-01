Pärliga nukumaestro

Esiteks oleks ääretult kummaline, kui Looris poleks ligemale 42 aasta jooksul tollesse teatrisse oma käekirja jätnud. Temast sai selle juht 1977. aasta 1. märtsil. See tähendab, et ta on teinud oma tööd aasta jagu kauem kui ühes (juhtivas) ametis püsimise võrdkuju Viljandis, Kesklinna kooli direktor Aavo Soopa.