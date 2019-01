Kõige paremad suusatamisvõimalused on tavakohaselt Holstre-Pollis. Sealse vabaajakeskuse uus juhataja Tarmo Arak kinnitas, et staadionil on kunstlumekattega 550 meetri pikkune valgustatud uisu- ja klassikalise stiili rada. Metsas on lisaks valgustatud 2,5-kilomeetrine uisustiili rada, klassikarada sinna varem teha ei saanud. Tuled põlevad kella 16–19.