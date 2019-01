Kodumaine film on endiselt kuum kaup

Forum Cinemase statistikast selgub, et Viljandis on võrreldes keti teiste kinodega keskmisest menukamad koguperefilmid ning et Eesti film toob endiselt inimesi saali. Üle-eestilisest kinostatistikast ilmneb, et kodumaise filmi vaatajate arv ületas 600 000 piiri ning enam kui poole neist ekraanilugudest tõi linale «Eesti Vabariik 100» filmiprogramm.