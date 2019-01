Riigigümnaasiumide noored teevad Eestile kingituseks kontsertlavastuse

Viljandi gümnaasiumi huvitegevuse koordinaator Ave Alvre rääkis, et eelmise aasta kevadel said kõik huvilised Viljandis esimest korda kokku ning idee teha lavastus just veest sündis õpilaste ajurünnakku tulemusena. Alvre täpsustas, et tekstid on kirjutatud eri žanrides. Loodi esseid, luuletusi, laulusõnu ja isegi räppi. Tekstide põhjal on muusika kirjutanud Viljandi gümnaasiumi abiturient Haldi Välimäe. Lavastaja on Kaija M Kalvet teatrist Must Kast.