Kui seni on võistlust vedanud Viljandi fotoklubi president Peeter Sink, siis tänavu on korraldajaks Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia tudeng Kaari Soosalu, kes soovib laiendada konkursi kõlapinda ning tõsta selle taset. Selleks on žüriisse kutsutud tunnustatud fotograafe väljastpoolt Viljandit ning näitusele jõuab vaid paremik esitatud töödest.