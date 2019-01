Kaugtöö tegemise soodustamisse on Eestis seni hästi suhtutud. Siinkohal ei tohi aga unustada, milles seisneb asja uba. Üks kaugtöö tegemise peamisi mõtteid on muuta võimalikuks maal elamine. Kui (pea)linnast eemal elaval spetsialistil võimaldatakse paaril-kolmel päeval nädalas kodus arvutiklahve klõbistada ja telefonikõnesid pidada, hoides niiviisi tema aega ja vaeva kokku, ning anda panus selle heaks, et tema maksud laekuvad ka edaspidi mõne väiksema omavalitsuse kukrusse, siis teenib see regionaalpoliitilisi huve. Ent kui kaugtööd teeb tallinlane, et pääseda Viljandi-sugusesse «maakohta» tulemisest, siis muutub lugu äraspidiseks.