Reklaamisegadus surub poliitikud bussipeatustest välja

Segadus reklaamipindadega, mida ettevõte JCDecaux oli Viljandi bussipeatustes kasutanud 2006. aastast, sai alguse mullu sügisel. Ettevõte saatis siis linnale küsimuse, kas aastavahetusega lõppevat lepingut võiks pikendada, kuid linnavalitsuses oli tolleks ajaks juba küpsenud plaan, et bussiootepaviljonid tuleks uute vastu vahetada, ning seetõttu polnud kavas harjumuspäraseks saanud lepingut jätkata. Et linna majandusametil on väga palju tööd, on selge, et enne aasta keskpaika uute paviljonide ostmiseks vajaliku riigihanke konkursi korraldamiseni ei jõuta.