Kirikuõpetaja: «Teate, kõik on nagu päris.»

«Tuult ei ole tunda, kõik on vaikne ja ilus. See on, nagu elaksime jõulumuinasjutus, meie ümber on nii ilus,» ütles kirikuõpetaja Allan Praats enne, kui jõudis agani.

«Aga kuidas on sinu sees? Kas on jõulud kohale jõudnud? Kas on sinus rõõmsat meelt, on seda imelist rahu, mida õhkab praegu meie loodus,» küsis Praats ja lisas, et kõigele sellele ilule lisab ilu veel juurde tõsiasi, et ollakse koos. Nii nagu viis-, kümme-, viisteist-, viiskümmend-, sada- ja sada viiskümmend aastat tagasi on igal jõuluõhtul kirikus koos oldud, et osa saada jõulurõõmust.

«Jõulurõõmu saladus peitub selles, et see on antud jagamiseks. Me oleme osalised jõulumüsteeriumis ning jõuluõhtul me tajume seda lapseks olemise kaudu. Jumalagi teeb mõistetavaks see, et ta on sündinud lapsena maailma.»

Et kirikulised saaksid osa sellest rõõmust ja rahust, alustas õpetaja Allan Praats jumalateenistust ning kogudus laulis üheskoos esimese laulu «Helisegu jõulukellad».

Jõuluõhtu jumalateenistusel laulis Pauluse koguduse segakoor Külli Salumäe juhatusel, orelil saatis Tuuliki Jürjo, viiulil Ellinor Luik ning armastatud jõululaulu «Püha öö» saatis kitarril Tõnis Tulp.