Video. Politsei tulistas põgeneva varga tabamiseks rehvi

12. detsembril kella 23 paiku sai politsei teate, et Põltsamaal oli üks mees Läti registreerimisnumbriga Audisse kütust tankinud ning põgenenud tanklast arvet tasumata Viljandi poole. Sõiduki ja mehe kirjeldus anti patrullidele ning pooltunni möödudes märkaski Viljandi patrull Audit. Juhile anti peatumismärguanne, aga too eiras seda ning kihutas edasi Tallinna maantee poole.

Sadam selgitas, et tulirelva kasutamist kaalutakse alati põhjalikult ning seda tehakse äärmuslikel juhtudel suurema ohu tõrjumiseks. "Enamasti kasutatakse sõidukite sundpeatamiseks "siili", kuid see eeldab põgeneja tee blokeerimist eestpoolt. Kui ajakriitilisel hetkel selleks võimalust pole, võivad politseinikud sõiduki peatada ka tulirelva abil. Seda iseäranis juhtudel, kui suurel kiirusel põgenev auto on ohtlik teiste liiklejate elule ja tervisele," märkis Sadam.