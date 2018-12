Et Viljandi linnavalitsus otsustas maha müüa Männimäe üheksakorruselise kortermaja pööningul asuvad ruumid, millest Kuku kohalik programm seni eetrisse läks, rajati moodne stuudio Sakala toimetusse.

Sakala peatoimetaja Hans Väre kinnitusel arutletakse tunni aja pikkuses saates päevakohastel ja põnevatel teemadel ning alati on stuudiosse kutsutud mõni külaline. "Üksiti on uus stuudio väga mugav paik, kus koosolekuid pidada ning videointervjuusid üles filmida," lausus Väre.

Viljandi kesklinnas Tartu tänava ääres töötavast Sakala toimetusest läheb edaspidi eetrisse ka tuntud "Linnatund", mille eetriaeg on neljapäeviti kella 11–12.

Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja sõnul oli vanadest ruumidest lahtiütlemine asjade loomulik käik. Kui seni hoiti amortiseerunud külmavõitu ruume alles maja katusele sätitud saatja tõttu, siis selle ümberpaigutamise järel kadus vajadus vanal moel jätkata.

"Sakala juures on tingimused saatejuhtidele ja külalistele palju paremad," nentis Riikoja.

Aastate eest tegutses kortermajas Mulgi raadio, mille Kuku tegijad Tallinnast kaugemale laienema hakates ära ostsid. Siis juhtis pikka aega kohalikku stuudiot Laur-Leho Kaljumets, praegustele televaatajatele mitmest reisisaatest tuttav Lemo.

"Aeg on läinud ja radioturg muutunud. Mingil hetkel enam nii suures mahus Viljandi maakonnale saateid ei tehtud, sest see oli majanduslikult liiga keeruline. "Linnatund" on aga järjepidevalt peaaegu 20 aastat eetris olnud ning jääb ka edaspidi," rääkis Riikoja ning avaldas heameelt, et sellest nädalast lisandub programmi "Sakala stuudio".

Kuid kas neile kahele kohalikule saatele veelgi täiendust loota võiks? "Kindlaid veksleid välja ma ei käiks, aga lootust ikka on. Kui kunagi oli raadio väga regionaalne ja kasvas üleriiklikuks, siis minu hinnangul on praegune meediatarbimise suund jälle tagasi fookusega kohalikule elule," lausus Kuku peatoimetaja. "Kui ajakirjandusmeedia on uuega kaasa läinud, siis raadio pole ajas oma olemuselt muutunud ning on sellest hoolimata endiselt üks olulisemaid meediume. Ja kindlasti oodatakse raadiost ka regionaalset sisu."

Hindrek Riikoja tähelepanekut mööda käib raadio elu viieaastaste tsüklitega. "Just selleks perioodiks antakse load välja. Eks vaatame, mis järgmine lubadekonkurss toob."