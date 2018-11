Viljandi Lastepargi värvilisest purskkaevust on nüüdseks alles auk, mis on kenasti mulda täis aetud. See linna 700. aastapäeva kingitusena 36 aasta eest omamoodi käsitöötehnikaimena avatud 180 pihustiga seitsmevärviline purskkaev oli ainulaadne kogu Baltikumis ning seda käidi vaatamas lähedalt ja kaugelt, rahvast toodi isegi bussidega kohale.