Peagi valmiv kalapääs parandab Navesti jõe seisukorda

Tööd on käinud mittetulundusühingu Loopre Vesiveski tellimusel ning keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) saadud toetusraha abiga. KIK-i kodulehelt võib lugeda, et lisaks kärestikpääsu rajamisele tehakse paisule remonti ning tehiskärestiku korralikuks toimimiseks puhastatakse paisust ülesvoolu paiknev jõesäng umbes 50 meetri ulatuses settest. Ühtlasi märgitakse projekti kirjelduses, et kuna Navesti jõel asuv Pilistvere pais on juba rekonstrueeritud ning kalade vaba liikumine tagatud, siis on Loopre pais olnud ainus selle veekogu kesist seisundiklassi põhjustav tegur.