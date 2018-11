Kultuuriakadeemia üliõpilasesindus organiseeris täna kooliperele võimaluse majast lahkumata verd loovutada. Üliõpilasesinduse president Monica Sasi, kes ise on 18. eluaastast regulaarne vereannetaja, rääkis, et mõte verekeskus kooli tuua sündis teiste aitamise soovist.

"See on väike asi, aga teeb teistele inimestele nii palju head, seega mõtlesime, et miks mitte proovida," lausus Sasi.