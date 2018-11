Näitusele tulevad meeste mänguasjad 

Restauraator Tõnu Parmaksoni kogust pärinevad esemed annavad põhjaliku ülevaate sellest, milliseid tööriistu kasutasid puidu töötlemiseks Eesti talumehed ja käsitöölised XVIII–XX sajandini. Tänapäevased puidutöötlemise tööriistad on sageli traditsiooniliste tööriistade edasiarendused ja just siit kasvavad välja paljud puidutööga seotud traditsioonilised võtted.

Aastatuhandete jooksul on inimkond leiutanud kivikirvest kuni arvuti juhitava CNC freespingini sadu tööriistu, et suvalisest puutükist midagi kasulikku valmistada. Mõnel juhul on need väga robustsed, käepärasest materjalist kohaliku talumehe või käsitöölise enda valmistatud, kuid siiski igati otstarvet täitvad ainueksemplarid, teisel juhul aga nimekate manufaktuuride või vabrikute seeriatoodang, milleks kasutati parimaid saadaolevaid materjale ning teati, mis on tootedisain ja -ergonoomika.