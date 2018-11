Karksi-Nuias arutleti Viljandimaa tuleviku üle

Konverentsi esimese teema "Tallinna linnriigi asemel Eesti riigist: kohaliku omavalitsuse roll" kandis ette ettevõtja ning transiidi- ja majandusekspert Raivo Vare. Tartu ülikooli Pärnu kolledži direktor ja inimgeograaf Garri Raagmaa rääkis strateegiast "Eesti 2035" ja maakondade arengustrateegiatest. Ta lausus, et tulevikku planeerides peab lähtuma kliima soojenemisest. Samuti jätkub maailmas globaalne rahvastiku kasv. "Eesti on Euroopa Liidu perifeeria, aga ääremaal on oma eelised," märkis ta.