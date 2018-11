Valed, ka väikesed, on vastikud!

Esmalt pean ma ebaeetiliseks valada oma tigedust ja viha oktoobrikuises Mulgi Sõnas vallavanema veerus väljendatu peale ilma terviktekstita. Katrin Johanson: «Kirjutan seda artiklit üsna vastumeelselt. Kolmel põhjusel. Esiteks on see mõneti – aga mitte ainult! – kaitsekõne minu ülemusele ning seda sorti asjad võivad paratamatult mõjuda pugemisena või lausa naeruväärse dzotile viskumisena. /.../ Kõike seda arvesse võttes on selge, et mul on kirjutamiseks sügav, tõkkeid ületav sisemine vajadus. Mind tõukab tagant õiglustunne. Samuti kodanikuvastutus ...»

Peatun ainult mõnel õpetaja ja kirjaniku Johansoni kirjaliku vihakõne lõigul.

NAERMA, VÕI pigem nutma, ajab Katrin Johansoni elukauge arvamus: «Olgu lisatud, et mööduvad politseinikud ei näinud Rahneli ohtlikuks kirjeldatud olukorras midagi taunitavat.» Kas turundustööga tegelev direktor hüppas plakatiga ka politseiauto poole? Kahtlen selles sügavalt – see oleks ju olnud eriti jabur.

Hulljulgelt hüppav plakati taha varjuv mees tuletas mulle tõesti meelde peaaegu aasta tagasi sealsamas ülekäigurajal juhtunud õnnetust, kus minu ja paljude teiste inimeste silme all lendas kahe kepi najal kõndinud eakas naine üle autokapoti vastu tuuleklaasi ja autokatust ning jäi siis maanteele oiates lamama. Mina ootasin koos teistega kiirabi ja juhtisin vanaprouat kattes autosid mööda.

KATRIN JOHANSON küsib, millised on arvamust avaldanud vallavanema motiivid.

Mind on kasvatatud hoolima inimestest, ükskõik kes ja kuidas ka hoolivust ei vajaks. Minu silmis on kõlblusetu hoolivust spetsiaalselt kohale kutsutud ajakirjaniku ja fotograafi kaudu ajakirjanduse toel müüa.

Kas Johanson arvab, et tema kirjutis ajab mind pimedas vihas koolijuhi järel luurama ja teda pisemagi eksimuse eest liistule tõmbama? Ärgu lootku: seda ei juhtu. Mina kui vallavanem ei kaalu, kas minu öeldav paistab pugejalikkusena või kas ma pean kellelegi meeldima, vaid mul on valla inimeste ees kohustus.

VALE ON VASTIK. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded on kõigile täitmiseks. Selle määruse kolmanda paragrahvi esimeses lõigus seisab: «Ürituse korraldaja esitab vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsusse.» Neljanda paragrahvi viies lõik ütleb, et ürituseks annab loa vallavalitsus, ja kuues lõik, et ürituse loa annab vallavalitsus korraldusega.

Kui avaldus on korrektselt esitatud, on vallavalitsus vajadusel ka kiirendatud korras loa väljastanud. Ka elektroonilise istungi korraldamise vormis. Alati on vallavalitsusse korrektselt laekunud avaliku ürituse korraldamise taotlused Karksi-Nuia kultuurikeskuselt ja Karksi piirkonna spordiürituste korraldajatelt.

Kas August Kitzbergi gümnaasiumi direktor ei pea avaliku ürituse korraldajana valla määrusi millekski? Kas niisugune suhtumine on ka gümnaasiumi teistes tegevustes lubatud? Või tundub see ainult mulle nii?