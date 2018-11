Käsipalli karikasarja veerandfinaalid lükatakse viljandlaste osalusel veerema

Mõlema Viljandi meeskonna juhendaja Marko Koks ei salanud, et esindusmeeskonnaga on eesmärk karikasarja nelja parema hulka jõuda.

"Esimene mäng on kodus ja selle võrra on veel tähtsam maksimaalselt pingutada, sest karikasarjas selgub edasipääseja kahe mängu kokkuvõttes. Käsipallimäng kestab 60 minutit – see on tõsiasi, milles saime hiljuti hea õppetunni," rääkis ta käsipalliliidu pressiteate vahendusel.