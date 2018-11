Jalgpallurid ja hokimängijad ajasid jääl palli taga, igaüks omas mullis  

Uisutreeneri ja jäähalli eestvedaja Eve Naanuri sõnul on sellistes mullides palli mängida ohutu, sest kukkudes võisid valu saada vaid põlved. Seetõttu kanti põlvekaitsmeid. "Terve keha ja pea on mulli sees ning kukkumine ei ole valus," kinnitas ta.

Et aga kaitsmed on mõeldud uiskudega kandmiseks, kippusid need tossudega ringi sibades õigest kohast ära nihkuma ning kohtumise lõpuks olid mõnel mängijal põlved kukkumisest veidi sinised. "Mulle tundus, et kellegi tuju see ei rikkunud," lausus Naanuri.